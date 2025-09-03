Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
3
4 immobilienobjekte total found
Hotel in Benidorm, Spanien
Hotel
Benidorm, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Es wird Hotel in Benidorm sehr céntrico umgegeben mit allen Arten von Diensten verkauft. Gut…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Hotel 5 851 m² in Benidorm, Spanien
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Spanien
Schlafräume 118
Anzahl der Badezimmer 118
Fläche 5 851 m²
Es wird Hotel in Benidorm mit über 100 Zimmer verkauft. Sehr gut unterbracht in nur etwa 200…
$12,60M
Eine Anfrage stellen
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! in Benidorm, Spanien
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield!
Benidorm, Spanien
Zimmer 7
Fläche 398 m²
Etagenzahl 5
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! Location: I…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 800 m² in lAlfas del Pi, Spanien
Hotel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 20
Fläche 1 800 m²
Es gibt einen Swimmingpool, Gartenbereiche. Es besteht aus 20 Apartments von 40 m2 mit Schla…
$3,15M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in la Marina Baixa

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen