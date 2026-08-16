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Hotels in Girona, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Hotel in Platja dAro, Spanien
Hotel
Platja dAro, Spanien
Etagenzahl 2
$8,00M
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Immobilienagentur
Scat Realty
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Русский, Español
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel in Katalonien, Spanien
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonien, Spanien
Fläche 16 155 m²
Einzigartige und außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit — 5 ★ Spa Hotel zum Verkauf bei 30…
$35,74M
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Hotel 1 600 m² in Lloret de Mar, Spanien
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Fläche 1 600 m²
Das gemütliche, familiengeführte Hotel wurde erstmals 1970 eröffnet und handelt in der Gegen…
$1,31M
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