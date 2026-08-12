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la Marina Baixa
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16 immobilienobjekte total found
Hotel 12 000 m² in Alicante, Spanien
Hotel 12 000 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 101
Anzahl der Badezimmer 101
Fläche 12 000 m²
The international airport of Alicante is located at 25 km and the tram station at 300 meters…
$12,30M
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Hotel in Javea, Spanien
Hotel
Javea, Spanien
Seltene Hotelaktivitäten auf der ersten Linie des MeeresJavea, Costa Blanca, SpanienEine Inv…
$15,94M
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Hotel in Calp, Spanien
Hotel
Calp, Spanien
Neues Hotel zum Verkauf - Benidorm, Zentrum und SträndeEine seltene Investitionsmöglichkeit …
$3,03M
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TekceTekce
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000 in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Hostel zum Verkauf in Alicante – €2,000,000• Lage: nur 1,5 km vom Strand, 3 km vom Flughafen…
$2,34M
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Hotel 30 m² in Alicante, Spanien
Hotel 30 m²
Alicante, Spanien
Fläche 30 m²
Castellon Plaza Das Hotel ist ein modernes Boutique-Hotel mit 30 Designer-Zimmern mit Panora…
$166,215
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 in Alicante, Spanien
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Spanien
Fläche 767 m²
Investitionsmöglichkeit: Verkauf eines Resort-Komplexes in Alicante, Spanien – €1,850.000Ein…
$2,17M
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Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 in Benidorm, Spanien
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Spanien
Verkauf von 2★ Hotel in Benidorm Altstadt – €4,600,000• Lage: Das Hotel befindet sich im Sta…
$5,39M
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Hotel 3 240 m² in Alicante, Spanien
Hotel 3 240 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 50
Fläche 3 240 m²
Hotel von 3 Sternen in in zweiter Klasse gelegenem Alicante, línea des Strands, in NUR ETWA …
$3,15M
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Hotel 14 161 m² in Calp, Spanien
Hotel 14 161 m²
Calp, Spanien
Schlafräume 194
Fläche 14 161 m²
Es liegt weniger als 200 m2 vom Strand und Yachthafen entfernt. Dieses Hotel ist ein moderne…
$18,54M
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Hotel 1 800 m² in lAlfas del Pi, Spanien
Hotel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 20
Fläche 1 800 m²
Es gibt einen Swimmingpool, Gartenbereiche. Es besteht aus 20 Apartments von 40 m2 mit Schla…
$3,15M
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Hotel 5 000 m² in Alicante, Spanien
Hotel 5 000 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 47
Fläche 5 000 m²
Es wird Struktur des Gebäudes in construcción verkauft, bleibt, um 30 % der Struktur zu been…
$4,00M
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Hotel in Benidorm, Spanien
Hotel
Benidorm, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Es wird Hotel in Benidorm sehr céntrico umgegeben mit allen Arten von Diensten verkauft. Gut…
$2,50M
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Hotel 4 650 m² in Alicante, Spanien
Hotel 4 650 m²
Alicante, Spanien
Fläche 4 650 m²
Weites Hotel *** in erste línea von See, in sólo 40 Minuten des Flughafens von Alicante. Völ…
$7,14M
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Hotel in Alicante, Spanien
Hotel
Alicante, Spanien
Zimmer 17
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 17
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Altozano. Общая площадь 89.00 м2, гостиница 1981 год…
$1,39M
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Hotel 550 m² in el Campello, Spanien
Hotel 550 m²
el Campello, Spanien
Fläche 550 m²
HOTEL RESTAURANTE SITUADO EN LA MONTAÑA, MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE AIGÜES Y A 5 KM DE LA …
$649,892
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Hotel 5 851 m² in Benidorm, Spanien
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Spanien
Schlafräume 118
Anzahl der Badezimmer 118
Fläche 5 851 m²
Es wird Hotel in Benidorm mit über 100 Zimmer verkauft. Sehr gut unterbracht in nur etwa 200…
$12,60M
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