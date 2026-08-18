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Hotels in Balearische Inseln, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 9 800 m² in Balearische Inseln, Spanien
Hotel 9 800 m²
Balearische Inseln, Spanien
Fläche 9 800 m²
Zum Verkauf Hotel 3* ohne Betreiber in der Küstenzone der Insel Mallorca.Ort:Das Hotel liegt…
$30,02M
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Hotel 15 000 m² in Balearische Inseln, Spanien
Hotel 15 000 m²
Balearische Inseln, Spanien
Fläche 15 000 m²
Zum Verkauf Luxushotel 5 * weltberühmte Hotelkette auf der Insel Mallorca.Ort:einzigartige L…
$103,90M
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Hotel 100 000 m² in Balearische Inseln, Spanien
Hotel 100 000 m²
Balearische Inseln, Spanien
Fläche 100 000 m²
Der Club Cala Pada Hotelkomplex befindet sich an der Ostküste von Ibiza, in der malerischen …
$115,45M
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Hotel 4 957 m² in Balearische Inseln, Spanien
Hotel 4 957 m²
Balearische Inseln, Spanien
Fläche 4 957 m²
Hotel 4* ist zu verkaufen, befindet sich im historischen Teil von Palma de Mallorca, der Hau…
$72,73M
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