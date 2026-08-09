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Hotels in Benidorm, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 in Benidorm, Spanien
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Spanien
Verkauf von 2★ Hotel in Benidorm Altstadt – €4,600,000• Lage: Das Hotel befindet sich im Sta…
$5,39M
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Hotel in Benidorm, Spanien
Hotel
Benidorm, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Es wird Hotel in Benidorm sehr céntrico umgegeben mit allen Arten von Diensten verkauft. Gut…
$2,50M
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Hotel 5 851 m² in Benidorm, Spanien
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Spanien
Schlafräume 118
Anzahl der Badezimmer 118
Fläche 5 851 m²
Es wird Hotel in Benidorm mit über 100 Zimmer verkauft. Sehr gut unterbracht in nur etwa 200…
$12,60M
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