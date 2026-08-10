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Hotels in lAlacanti, Spanien

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Alicante
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8 immobilienobjekte total found
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 in Alicante, Spanien
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Spanien
Fläche 767 m²
Investitionsmöglichkeit: Verkauf eines Resort-Komplexes in Alicante, Spanien – €1,850.000Ein…
$2,17M
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Hotel 30 m² in Alicante, Spanien
Hotel 30 m²
Alicante, Spanien
Fläche 30 m²
Castellon Plaza Das Hotel ist ein modernes Boutique-Hotel mit 30 Designer-Zimmern mit Panora…
$166,215
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Hotel 12 000 m² in Alicante, Spanien
Hotel 12 000 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 101
Anzahl der Badezimmer 101
Fläche 12 000 m²
The international airport of Alicante is located at 25 km and the tram station at 300 meters…
$12,30M
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TekceTekce
Hotel 3 240 m² in Alicante, Spanien
Hotel 3 240 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 50
Fläche 3 240 m²
Hotel von 3 Sternen in in zweiter Klasse gelegenem Alicante, línea des Strands, in NUR ETWA …
$3,15M
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Hotel in Alicante, Spanien
Hotel
Alicante, Spanien
Zimmer 17
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 17
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Altozano. Общая площадь 89.00 м2, гостиница 1981 год…
$1,39M
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Hotel 550 m² in el Campello, Spanien
Hotel 550 m²
el Campello, Spanien
Fläche 550 m²
HOTEL RESTAURANTE SITUADO EN LA MONTAÑA, MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE AIGÜES Y A 5 KM DE LA …
$649,892
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Hotel 5 000 m² in Alicante, Spanien
Hotel 5 000 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 47
Fläche 5 000 m²
Es wird Struktur des Gebäudes in construcción verkauft, bleibt, um 30 % der Struktur zu been…
$4,00M
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Hotel 4 650 m² in Alicante, Spanien
Hotel 4 650 m²
Alicante, Spanien
Fläche 4 650 m²
Weites Hotel *** in erste línea von See, in sólo 40 Minuten des Flughafens von Alicante. Völ…
$7,14M
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