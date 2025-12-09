  1. Realting.com
VALUE.ONE

Montenegro, Budva
Immobilienagentur
2011
6 jahre 5 Monate
English, Русский, Français, Crnogorski
value1property.com
Über die Agentur

Unser Unternehmen ist seit 15 Jahren offizieller Vertreter aller führenden Entwickler an der Küste Montenegrins.
Unser Team besteht aus professionellen Immobilienberatern mit tiefem Know-how im Immobilienmarkt von Montenegrin und Erfahrung in erstklassigen Investmentgesellschaften.

Mit unserer Kenntnis des lokalen Marktes und der Einhaltung der besten internationalen Praktiken helfen wir Ihnen, die richtige und profitabelste Entscheidung zu treffen. Bei uns erhalten Sie einen zuverlässigen Partner, der immer verfügbar und bereit ist, zu helfen.

Wir achten auf die Bedürfnisse unserer Kunden und bieten nur qualitativ hochwertige Eigenschaften, die Ihren Kriterien entsprechen.

Wir bemühen uns, jede Immobilie in unserem Portfolio persönlich zu besuchen. Unser Team unterstützt Sie durch jeden Schritt des Kaufprozesses – von der Immobilienauswahl und den Anzeigen bis hin zum Erhalt des Titels, der in kürzester Zeit deed wurde –, während Sie einen Service für unsere Kunden leisten. Wir bieten auch eine breite Palette von Post-Sales-Eigenschaften.

Wir freuen uns immer, Sie in unserem Büro zu begrüßen, im Zentrum von Budva im TQ Plaza Business Center.

Dienstleistungen

Auswahl der besten Immobilien und Immobilienkauf-Deal bis zur Unterzeichnung des Verkaufsvertrags:

  • Immobilienauswahl in Montenegro nach Ihren Kriterien;
  • Analyse des Immobilienmarkts;
  • Beraten Sie alle Kosten, die mit dem Immobilienkauf und der Eigentumspflege verbunden sind;
  • Hilfe bei der Buchung von Wohnungen;
  • Treffen am Flughafen;
  • Besichtigung der Unterkunft (kostenlos innerhalb der ersten 2 Tage);
  • Vorabprüfung der Eigentumstiteldokumente;
  • Erstellung eines Dokumentationspakets für den Verkauf und den Kauf;
  • Eröffnung des Bankkontos in Montenegro;
  • Finanz-, Bank- und Rechtsberatung auf allen Stufen;
  • Hilfe in Englisch, Französisch, Russisch, Serbisch.
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Neue Gebäude
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$154,823
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
Apartments in einem neuen Wohnkomplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und umweltfreundlichen Gegend von Budva — Dubovica. Diese Lage bietet eine ruhige natürliche Umgebung mit malerischen Blick auf die Berge und das Meer, während nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Mega Ma…
Wohnung 1 zimmer
41.0
154,831
Wohnung 2 zimmer
63.0
232,266
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
von
$713,912
Fläche 107–137 m²
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Wohnung 2 zimmer
107.0
793,802
Wohnung 3 zimmer
137.0
981,428
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
von
$577,514
Fläche 130–328 m²
Eine neue hochmoderne Wohnanlage der Premiumklasse im Jugendstil auf der Halbinsel Lustica im Dorf Krasici. Sie können zwischen zweigeschossigen Duplex-Wohnungen oder eingeschossigen Lofts mit Zugang zum Pool wählen. Auf dem Gebiet der Anlage gibt es einen privaten Innenhof mit einem Ruheber…
Wohnung 1 zimmer
157.0
615,952
Wohnung 2 zimmer
129.6
589,764
Villa
328.0
1,51M
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
von
$98,171
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48–66 m²
Wohnanlage in Radanovići.Die Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und sicheren Grünzone und besteht aus 72 Wohnungen verschiedener Art: Studios, Ein-Zimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen.Die Lage verbindet die Nähe zu den wichtigsten Annehmlichkeiten (Schulen, Geschäfte) und dem regionalen V…
Wohnung 1 zimmer
48.0 – 51.0
164,842 – 170,359
Wohnung 2 zimmer
66.0
219,997
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$754,199
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 180 m²
Ein neues exklusives Projekt moderner Luxusvillen in einem der vielversprechendsten Küstengebiete – nur 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac. Dies ist ein Ort, wo durchdachtes Design, hohe Baustandards und atemberaubende Panoramablick einen einzigartigen Raum für Leben und Entspannung s…
