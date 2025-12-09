Über die Agentur

Unser Unternehmen ist seit 15 Jahren offizieller Vertreter aller führenden Entwickler an der Küste Montenegrins.

Unser Team besteht aus professionellen Immobilienberatern mit tiefem Know-how im Immobilienmarkt von Montenegrin und Erfahrung in erstklassigen Investmentgesellschaften.

Mit unserer Kenntnis des lokalen Marktes und der Einhaltung der besten internationalen Praktiken helfen wir Ihnen, die richtige und profitabelste Entscheidung zu treffen. Bei uns erhalten Sie einen zuverlässigen Partner, der immer verfügbar und bereit ist, zu helfen.

Wir achten auf die Bedürfnisse unserer Kunden und bieten nur qualitativ hochwertige Eigenschaften, die Ihren Kriterien entsprechen.

Wir bemühen uns, jede Immobilie in unserem Portfolio persönlich zu besuchen. Unser Team unterstützt Sie durch jeden Schritt des Kaufprozesses – von der Immobilienauswahl und den Anzeigen bis hin zum Erhalt des Titels, der in kürzester Zeit deed wurde –, während Sie einen Service für unsere Kunden leisten. Wir bieten auch eine breite Palette von Post-Sales-Eigenschaften.

Wir freuen uns immer, Sie in unserem Büro zu begrüßen, im Zentrum von Budva im TQ Plaza Business Center.