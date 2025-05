Wohnkomplex Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia

Der Hotelkomplex der weltberühmten Marke Bali ist verfügbar. Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet des beliebten Strandclubs Finns. Auch auf dem Gebiet wird sich befinden:

Dachpool nur für Erwachsene

Kinder Wasserzentrum Splash

Schwimmbad von 866 m2

25 Meter Pool

Fitnesscenter

Technogym

Pilates Studio Reformieren

Boxring

Yoga Zentrum

Tanzstudio

TRX Studio

Wellnesszentrum

Erholungszentrum

Physiotherapie Studio

Sauna

Meditationsraum

4 Paddle Tennisplätze

SPA Zentrum Body Temple

Abschluss - 2. Quartal 2026.

Zahlungsplan:

zurückerstattbare Reservierung 2000 USD - 2 Wochen

35% erste Zahlung

dann Raten für 18 Monate

Zusätzliche Möglichkeiten

Der Komplex garantiert folgende Leistungen:

Parkplatz

24-Stunden-Rezeption

Lieferung von Gepäck

Internetzugang

Wäscherei- und Valetleistungen

24-Stunden-Service in der Suite

Medizinische Versorgung

Videoüberwachung an öffentlichen Orten, Sicherheit

Conciergedienste

Vorteile

Das Hotel wird von Finns verwaltet. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und verwaltet derzeit mehr als 20 Marken im Bereich Freizeit, Sport, F&B und Gastfreundschaft. Die bekanntesten Marken sind FINNS Beach Club und FINNS Recreation Club. Finns Beach Club ist derzeit der wichtigste Strandclub in Bali mit 3 Pools, 10 Bars, 3 Restaurants und 170 Meter zum Strand. Die Infrastruktur, auf der sich das Hotel befindet, funktioniert bereits erfolgreich. Allein im Jahr 2023 wurden die Finnen von 1,5 Millionen Gästen besucht, was 20% des gesamten internationalen touristischen Flusses nach Bali ist. Finnen hat mehr als 450 Tausend Abonnenten in sozialen Netzwerken, die Gesamtreichweite aller sozialen Netzwerke erreicht 50 Millionen Ansichten. Der durchschnittliche ROI in den letzten 5 Jahren beträgt 13% pro Jahr.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Anlage befindet sich auf dem Gebiet eines Strandclubs, 170 Meter von der ersten Linie des Strandes Batu Bolong entfernt.