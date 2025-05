Apartments mit idealer Lage und schöner Aussicht.



Apartments in einer einzigartigen Wohnanlage mit vollständiger schlüsselfertiger Fertigstellung. Ein „Smart Home“-System wurde installiert.



Wohnkomplex ALEX VILLAS COMPLEX 7 in der beliebten Gegend von Canggu. Umgeben von atemberaubender Natur und nah am Meer. Moderne Architektur und Infrastruktur sorgen für einen komfortablen und gemütlichen Aufenthalt.



Ausstattung:

- Grüne Gasse;

- Künstlicher Wasserfall;

- Grüne Dachterrassen, inspiriert von Reisfeldern Balis ;

- Malerisches Atrium;

- Jogging- und Radwege rund um den Komplex, 500 m lang;

- Co-Working-Bereich;

- Fitnessstudio und Yogaraum;

- SPA-Bereich mit Sauna, Whirlpool und Massageangeboten

- Riesiges Schwimmbad mit Wasserfällen und Tiefenübergängen von 1.300 m2;

- Kinderspielplatz;

- Spa-Bereich (Sauna, Whirlpool, Kälte, Massagen) ;

- Yoga-Bereich;

- Restaurants.



Die Immobilie eignet sich sowohl für Investitionen als auch für einen dauerhaften Wohnsitz. Dank seiner Lage und Infrastruktur ist die Gegend bei Touristen gefragt.



Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir wählen eine Immobilie aus, die Ihren Wünschen entspricht. Wir organisieren eine sichere Transaktion mit dem Entwickler!