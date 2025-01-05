  1. Realting.com
Wohnkomplex PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Canggu, Indonesien
von
$290,000
9
ID: 27555
Letzte Aktualisierung: 05.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Canggu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Dieser Komplex ist nicht nur Wohnungen, es ist die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und Interaktion mit der Natur an den Ufern des Indischen Ozeans, in der Gegend von Canggu | Seseh.

Jede Wohnung verfügt über private Pools, Jacuzzi oder Badezimmer, zentrale Klimaanlage, Smart Home Technologien und Solarpaneele auf dem Dach.

Durch den Kauf eines Kokons in diesem einzigartigen Komplex, kaufen Sie nicht nur ein Zuhause, sondern eine Gelegenheit, sich in eine Welt von Luxus, Komfort und Harmonie mit der Natur eintauchen.

Willkommen in Ihrem einzigartigen Kokon am Ufer des Indischen Ozeans - ein Ort, wo die Realität besser wird als Träume.

  • Fläche: 53 m2 - 120 m2
  • Möbliert: voll möbliert

Preis: 10% Rabatt für 100% Zahlung!

  • Ferienwohnung - 53 m2
  • Ferienwohnungen - 75 m2

Leasehold 30 Jahre + 20 Erweiterungen.

Für Investoren:

  • Miete: Mieteinkommen bis 12%
  • Umsatz: Wertsteigerung - 30%

Zahlungsplan:

  • Anzahlung 30%
  • Keine Zinsverlängerungen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 3. Quartal 2026.

Infrastruktur:

  • Drei Swimmingpools
  • Yoga Park
  • Strandlounge
  • Restaurants und Bars
  • SPANIEN
  • Fitnesscenter
  • Boutiquen und Geschäfte
  • Surfschule
  • Meditationsbereiche
  • Und vieles mehr

Standort auf der Karte

Canggu, Indonesien

