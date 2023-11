Pecatu, Indonesien

von €173,848

Kapitulation vor: 2024

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Premium Apartments mit Panoramablick auf das Meer. Apartments mit einem Schlafzimmer (50 m²). Der Innenraum ist bis ins kleinste Detail durchdacht, komplett dekoriert, neue Möbel und die neuesten Haushaltsgeräte. Jährliche Rückzahlung - 13-20%. Erstinstallation - 25%. Der Komplex liegt 7 Minuten vom Strand Padang und 5 Minuten vom Strand Bingin entfernt. In der Nähe der sozialen Infrastruktur für einen komfortablen Aufenthalt. Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie alles über Immobilien in Bali und wählen Sie nach Ihren Wünschen. Die Beratung ist absolut KOSTENLOS.