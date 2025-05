Wohnkomplex Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia

Ein innovatives Projekt mit einem außergewöhnlichen Drachen-förmigen Design und Cocoon-Stil Residenzen, verwaltet von der renommierten Standalone Marke Anantara. Das Projekt wird die erste hochwertige Wohnanlage am Meer in Seseh sein, die außergewöhnliche Infrastruktur bietet: drei Schwimmbäder, Restaurants und Bars, eine Surfschule, ein Fitnesscenter, ein Yoga-Studio, ein Spa, Konferenzräume und Co-Working-Räume sowie eine private Helipad.

Das Projekt erhielt zwei renommierte Auszeichnungen bei den Real Estate Asia Awards 2024: Luxury Residential Development of the Year (Indonesia) und Resort Estate Project of the Year (Indonesia).

2 Bars für 200 Personen

Restaurant für 280 Personen

Tiefgaragen

Konferenzhalle und Coworking Spaces

3 Infinity Pools

Fitness- und Yogabereich

Wellness- und Wellnesszentren

Japanisches Restaurant

Geschäfte und Boutiquen

Zentrale Klimaanlage

"Smart Home" System

Antimosquito-Systeme

Solarmodule

Zusätzliche MöglichkeitenAusstattung und Ausstattung im HausVorteile

Der Komplex wird von einem Hotelbetreiber mit 45 Jahren Erfahrung im Hotelgeschäft betreut und verwaltet 550 Hotels in 52 Ländern.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Anwesen befindet sich in Seseh Bereich, am einzigartigen Strand mit schwarzem Vulkansand.