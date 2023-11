New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia

Ungasan, Indonesien

von €147,995

Wir bieten verschiedene Villen, Stadthäuser und Apartments in einem prestigeträchtigen und groß angelegten Projekt an. Die Villen verfügen über private Schwimmbäder. Insgesamt sind auf einer Fläche von 21 Hektar rund 600 Einheiten (in 3 Bauphasen) geplant. Die Residenz verfügt über Restaurants, Cafés, Bäckereien, ein Wellnesscenter, ein Fitnesscenter, einen Supermarkt und Boutiquen, eine Schule und einen Kindergarten sowie einen Salzwasserpool von 40 x 50 m. Vorteile Einnahmen aus der Vermietung Ihrer Immobilie flexibles Zahlungssystem Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend von Bali, in der Nähe von 5-Sterne-Hotels, 500 m vom Strand Melasti entfernt.