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Wohnimmobilien in Bashkia Mirdite, Albanien

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wohnungen in bashkia mirdite, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung
4
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/8
ZU VERKAUF 1+1 FURNISCHEN, SHENGJIN Die Wohnung befindet sich auf der zweiten Wohnfläche, mi…
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Century 21 Oksford
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Wohnung 3 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
🌊 WOHNUNG MIT DIREKTEM MEERBLICK — SHËNGJIN, ERSTE LINIE   📍Shëngjin, Nordalbanien …
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Grinchenko Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
🏡 #VERKAUF Wohnung 2+1 | Shëngjin, Albanien | 100 m zum Meer   Geräumige Wohnung in Sh…
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Wohnung 2 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
🏡 #VERKAUF Wohnung 1+1 am Meer in Shëngjin | Albanien 🏖 Zum Verkauf steht eine Wohnung im…
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Immobilienangaben in Bashkia Mirdite, Albanien

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