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Wohnimmobilien in Himare, Albanien

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wohnungen in himare, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung
212
häuser
44
256 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Himare, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Die Wohnung befindet sich in einer der Trendresidenzen unter europäischen Charters, im Green…
$442,717
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Wave Estates
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Wohnung 3 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2
🏡 2+1+2 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF IN DER NÄCHSTEN RESIDENZ „SONNENPALACE💰 PREIS: 2.800 € / m2📐…
$3,231
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Wohnung 2 zimmer in Dhermi, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/3
Eine Immobilie mit einer erstklassigen Lage in Drimadhë, Dhërmi, nur 80 Meter vom Meer entfe…
$322,815
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Century 21 Oksford
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Wohnung 2 zimmer in Himare, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Die Wohnung befindet sich in einer der Trendresidenzen unter europäischen Charters, im Green…
$619,112
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Wave Estates
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Wohnung 1 zimmer in Himare, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Die Wohnung befindet sich in einer der Trendresidenzen unter europäischen Charters, im Green…
$498,864
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Wave Estates
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Wohnung 2 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
🏡 1 + 1 Wohnung zum Verkauf in der neuesten Residenz "Sonnenpalast".💰 PREIS: 2.800 € / m2📐 A…
$3,231
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DES Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Vunoi, Albanien
Haus
Vunoi, Albanien
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
Antique house in Vuno for sale! The village of Vuno is built in the shape of an amphitheate…
$347,219
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Wohnung 2 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Die Green Coast liegt am weißen Ufer von Palasa und ist so konzipiert, dass sie sich natürli…
$330,593
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Wohnung 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Entdecken Sie das Essence of Luxurious Living in Dhërmi!In den atemberaubenden Hügeln von Dh…
$392,996
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Wohnung 3 zimmer in Dhermi, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/2
Wohnung der Typologie 2+1+Parkplatz zum Verkauf in der Residenz "Green Coast". Es hat eine G…
$759,125
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Wohnung 2 zimmer in Drimadhe, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Drimadhe, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
San Nicolas, Palasë, ist heute eine der Perlen der Riviera, attraktive Touristen, Investoren…
$310,917
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Wohnung 3 zimmer in Himare, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 2/2
In one of the main destinations of the Albanian Riviera, we offer for sale a super furnished…
$1,17M
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Investment Realty Group
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Wohnung 1 zimmer in Drimadhe, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Drimadhe, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 4
Strandstudio zum Verkauf in Palase Vlora, Südalbanien – in der Sun Palase Luxury Residence. …
$187,016
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Wohnung 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Auf den atemberaubenden Hügeln von Dhërmi gelegen, mit faszinierendem Blick über das Ionisch…
$480,525
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Wohnung 2 zimmer in Himare, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/5
Apartment 1+1 with veranda in Green Coast 2, Palasë (Dhërmi) Typology: 1 bedroom + living r…
$454,236
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Wohnung in Palase, Albanien
Wohnung
Palase, Albanien
Fläche 60 m²
Wohnung 1+1 mit Veranda und privatem Eingang in der "Santorini 2 Residence", in Dhermi. Die…
$211,231
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Wohnung 2 zimmer in Himare, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Die Green Coast liegt am weißen Ufer von Palasa und ist so konzipiert, dass sie sich natürli…
$446,221
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Wohnung 2 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Die Green Coast liegt am weißen Ufer von Palasa und ist so konzipiert, dass sie sich natürli…
$486,124
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Wohnung 2 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Apartment 2+1 with Veranda in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complex…
$325,794
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Investment Realty Group
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Wohnung 3 zimmer in Dhermi, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
In einer der exklusivsten Residenzen der albanischen Riviera wird eine elegante 2+1 Wohnung …
$739,325
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 2/3
In the most sought-after coastal complex Square Village 2, we offer for sale a 1+1 apartment…
$202,077
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/4
A new apartment under construction is offered for sale, Green Coast (Palasë) — typology 1+1,…
$502,121
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
Anlageobjekt in Albanien – Neue Luxusapartments in Palase, Vlora, zu verkaufen. Erleben Sie …
$277,326
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Albania Property Group
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Wohnung 1 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
Apartment 1+1 in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complexes in the Dri…
$264,451
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Investment Realty Group
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Doppelhaus 2 zimmer in Palase, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Investment Realty Group
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Wohnung 3 zimmer in Gjilek, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Entdecken Sie das Essence of Luxurious Living in Dhërmi!In den atemberaubenden Hügeln von Dh…
$435,920
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Wohnung 3 zimmer in Drimadhe, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Drimadhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Ionischen Meeres, wo die Berge auf den endlosen Horizont …
$386,600
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Villa 4 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 4 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 319 m²
Im Herzen des Folie Village bietet Jala, eines der renommiertesten und anspruchsvollsten Res…
$1,26M
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Palase, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Die Green Coast liegt am weißen Ufer von Palasa und ist so konzipiert, dass sie sich natürli…
$438,371
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Wohnung 1 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 4/4
Apartment 1+1 with Veranda in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complex…
$368,662
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