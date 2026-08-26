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Wohnimmobilien in Njesia Administrative Nr 2, Albanien

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wohnungen in njesia administrative nr 2, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung
5
6 immobilienobjekte total found
Haus in Kamza, Albanien
Haus
Kamza, Albanien
$525
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Wohnung in Kamza, Albanien
Wohnung
Kamza, Albanien
$101 096
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Wohnung 3 zimmer in Kamza, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Kamza, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Zum Verkauf stehen Apartments in einem im Bau befindlichen Gebäude. Die Fertigstellung ist f…
$117 162
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Wohnung 2 zimmer in Kamza, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Kamza, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 8/8
$99 676
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Wohnung in Kamza, Albanien
Wohnung
Kamza, Albanien
Diese neue Residenz befindet sich in einem der dynamischsten Regionen in Tirana, an der Kamz…
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Wohnung 2 zimmer in Kamza, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Kamza, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Zum Verkauf stehen Apartments in einem im Bau befindlichen Gebäude. Die Fertigstellung ist f…
$93 729
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Immobilienangaben in Njesia Administrative Nr 2, Albanien

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