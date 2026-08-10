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Wohnimmobilien in Bashkia Fier, Albanien

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3 immobilienobjekte total found
Haus in Levan, Albanien
Haus
Levan, Albanien
Fläche 93 m²
✅ Preis: 70.000 Euro✅ Standort: Hoshtime, Vlore✅ Fläche: 300 m2✅ Baufläche: 93 m2Die Gegend,…
$84,109
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Haus in Sheq i Madh, Albanien
Haus
Sheq i Madh, Albanien
Fläche 312 m²
🏢 3-STORY BUILD FÜR VERKAUF – SHEQ I MADH, FIER💰 INSGESAMT: 150.000 EURO📐 Gesamtbaufläche: 3…
$175,298
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Villa 6 zimmer in Sheq i Vogel, Albanien
Villa 6 zimmer
Sheq i Vogel, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Etagenzahl 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Immobilienangaben in Bashkia Fier, Albanien

mit Garage
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