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Wohnimmobilien in Bashkia Kavaje, Albanien

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wohnungen in bashkia kavaje, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung
1100
häuser
61
1 161 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 5
🏖 Wohnanlage in Golem — nur 300 m vom Meer📍 StandortDie Anlage befindet sich in der Ortschaf…
$61,718
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Etagenzahl 5
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
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$58,927
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
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$63,446
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$56,650
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$58,544
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
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$64,894
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$46,567
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Etagenzahl 5
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$59,045
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Golem, Albanien
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
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Golem, Albanien
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$52,137
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Golem, Albanien
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
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$54,254
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Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 13
Rezidenca Tiktaalik – Premium Seaside Wohnprojekt, Qerret, DurrësBaubeginn: September 2025Ab…
$87,682
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Wohnung 3 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 2/6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$106,499
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$71,905
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Studio zum Verkauf in Mali i Robit, Durres!Zum Verkauf: ein Studio nur 30 Meter vom Strand e…
$87,185
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$84,444
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 6
🏡 Vizion Residence in Golem – Ihr zuverlässiger Schritt in Richtung MeerlebenDer Bau hat ber…
$77,218
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/8
Die Wohnung befindet sich im Gebiet Shkembi i Kavajas, im 2. Stock eines neuen, gepflegten G…
$163,688
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Wohnung 2 zimmer
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Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$95,431
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Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$87,478
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Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 4/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
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Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/6
Wunderschöne 1+1 Wohnung im zweiten Stock in Golem, Durrës, zum Verkauf, mit einer Fläche vo…
$103,556
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Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/6
Wunderschöne 1+1 Wohnung im zweiten Stock in Golem, Durrës, zum Verkauf, mit einer Fläche vo…
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Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/6
Die Wohnung ist von der 1+1 Typologie, organisiert in einer Eingangshalle, die eine Aufteilu…
$84,381
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Studio in Durrës, Albanien
Studio
Durrës, Albanien
Fläche 56 m²
Stockwerk 15/25
Studio mit Meerblick auf der ersten Linie im Gebiet Shkëmbi i Kavajës!Eine helle Studio-Wohn…
$77,848
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Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 3
Die Kapiten Residence befindet sich im Golem-Gebiet in der Bulevardi i Pishave Street, nur 3…
$285,620
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Immobilienangaben in Bashkia Kavaje, Albanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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