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Wohnimmobilien in Farke, Albanien

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wohnungen in farke, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung
76
häuser
106
182 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Farke e Madhe, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 347 m²
Stockwerk 3/3
Luxusvillen am Rolling Hills Lake Lake, wo die Gnade gehört.Entwickelt für Familien, die Rau…
$1,13M
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Wohnung 7 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 7 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 2/10
Es verkauft ein kommerzielles Umfeld, das für Büros oder Kliniken geeignet ist. Es stellt si…
$692,774
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Wohnung 3 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/5
Apartment for Sale, near TEG with Private Yard Modern apartment for sale, just a few meters …
$259,122
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DD CO DEDD CO DE
Villa 5 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 5 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 258 m²
Etagenzahl 3
VILLA FÜR SALE IN DER FARKA LAKE Das Anwesen befindet sich in einer der neuesten Residenzen …
$635,391
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Century 21 Oksford
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
? Trockener See, TiranaSchwierige Gemeinschaft und Naturnähe!Genießen Sie das Beste aus beid…
$483,809
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Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
1+1 Apartment for sale at the Kodra e Diellit 1 Residence Extension, on the first floor of a…
$121,393
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 294 m²
Etagenzahl 3
Diese elegante Villa befindet sich in einem der begehrtesten neuen Wohngegenden in der Nähe …
$646,114
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Villa 5 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 5 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Smart Hills ist ein moderner Wohnkomplex, westlich des Farkasees, in einem Gebiet, das für s…
$456,996
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NEXT REAL ESTATE
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Villa 3 zimmer in Lunder, Albanien
Villa 3 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 288 m²
Stockwerk -1/1
Villa with Swimming Pool for Sale in Flowers Hill Residence! The villa has a construction ar…
$798,266
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Wohnung 2 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$184,956
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Villa 4 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Villa 4 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 343 m²
Stockwerk 3/3
Located in the tranquil and highly sought-after area of Mjull-Bathore, Tirana, Zona Monclair…
$873,531
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Villa 5 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 5 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 440 m²
Smart Hills ist ein moderner Wohnkomplex, westlich des Farkasees, in einem Gebiet, das für s…
$547,897
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/5
1+1 apartment at Kodra e Diellit Residence for sale! The apartment is located in the new Ko…
$161,894
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Villa in Farke e Vogel, Albanien
Villa
Farke e Vogel, Albanien
Fläche 181 m²
In einer luxuriösen Wohnanlage am Ufer des Tirana-Sees werden Villen und Apartments mit Pano…
$645,010
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Studio 2 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Doppelhaus 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
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Wohnung 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
SMART HILLS ist ein moderner Wohnkomplex im Westen des Farkasees, in einem Gebiet, das für s…
$168,140
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Villa 3 zimmer in Lunder, Albanien
Villa 3 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Stockwerk 1/3
Villa for sale in the "Picadilly Residence" near Teg! The villa is organized in: *first floo…
$564,884
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Villa 4 zimmer in Farke e Madhe, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Etagenzahl 3
Luxo Rock für den Verkauf von Rolling Hills LakeIn einer der exklusivsten und sichersten Res…
$801,277
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Villa 4 zimmer in Lunder, Albanien
Villa 4 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Stockwerk 2/2
Die Flower Residenz ist mit einem modernen visuellen Projekt konzipiert, das auf drei Etagen…
$857,873
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Penthouse 6 zimmer in Tirana, Albanien
Penthouse 6 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Stockwerk 7/7
Exklusive Wohnung zum Verkauf in der obersten Etage mit Panoramablick auf Tirana! Die Wohnun…
$477,718
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Villa 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Etagenzahl 1
Individual villas for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 384.88m2, of whi…
$492,672
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Villa in Farke e Vogel, Albanien
Villa
Farke e Vogel, Albanien
In einer luxuriösen Wohnanlage am Ufer des Tirana-Sees werden Villen und Apartments mit Pano…
$1,22M
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 8/8
Duplex/Penthouse in Kodra e Diellit for sale! In Kodra e Diellit, with an unobstructed view…
$407,648
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Wohnung in Farke e Vogel, Albanien
Wohnung
Farke e Vogel, Albanien
Etagenzahl 3
In einer luxuriösen Wohnanlage am Ufer des Tirana-Sees werden Villen und Apartments mit Pano…
$354,638
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Villa 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 385 m2, of which…
$606,330
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Investment Realty Group
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Villa 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 245.18 m2, of which 169.6 m2…
$485,294
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Doppelhaus 4 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
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Wohnung 4 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$359,545
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Wohnung 3 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$346,501
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Immobilienangaben in Farke, Albanien

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