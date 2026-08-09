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Wohnimmobilien in Bashkia Sarande, Albanien

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Saranda
91
100 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/8
In einer der begehrtesten Gegenden von Sarandë gelegen, bietet diese wunderschön eingerichte…
$345,941
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 5/8
Wohnung mit einem Schlafzimmer mit Meerblick zum Verkauf in Saranda.Diese 1-Zimmer-Wohnung i…
$240,167
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/7
Entdecken Sie diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Saranda, perfekt gelegen nur fü…
$199,184
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Saranda Elite's Realty Group
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 3/7
✅ Preis: 1550 Euro/M2✅ Lage: 5th Street, Sarande✅ Gesamtfläche: 104.1m2✅ Wohnungsfläche: 74.…
$190,124
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Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
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Wohnung 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 3/8
Wohnung in einem Luxuskomplex in erster Reihe, Sarandë.
$233,752
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Lux-Albania Home
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Wohnung 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 7/7
Apartment for sale in Saranda, positioned in an accessible and favorable area. - Area: 103 m…
$244,589
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Investment Realty Group
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Villa 5 zimmer in Cuke, Albanien
Villa 5 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in kleine touristische Dorf in Saranda,AlbaniaVilla ist in erster Linie m…
$1,02M
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Wohnung 2 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 5/8
Wohnung mit einem Schlafzimmer mit Meerblick zum Verkauf in Saranda.Diese 1-Zimmer-Wohnung i…
$264,469
MwSt.
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Penthouse 2 zimmer in Cuke, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Stockwerk 5/5
Ort:Die Wohnung befindet sich in der Butrint Street, einer der beliebtesten Gegenden der Tou…
$583,942
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Penthouse 5 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 392 m²
Stockwerk 6/6
Sky Beachfront Penthouse in Saranda | 20 Stockwerke über MeeresspiegelABOVE ALL ELSEStehen S…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Wohnung in Saranda, Albanien
Wohnung
Saranda, Albanien
Fläche 90 m²
Stockwerk 7
Die Wohnung befindet sich im 7. Stock eines gut verwalteten Gebäudes in Saranda.Die Wohnung …
$236,773
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Investment Realty Group
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Wohnung 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
✅ Preis: 187.000 Euro✅ Lage: Hinter Hotel “Butrinti”, Sarande✅ Fläche: 105,5m2✅ Hypothekenve…
$215,763
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NEXT REAL ESTATE
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Wohnung 5 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 5 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 4/4
Gebäude mit 3 Wohnungen in Saranda, 200 m vom Meer mit einer Nettofläche von 190 m2. Zwei de…
$349,910
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Investment Realty Group
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 6/6
Urban Verde Residence 13 Apartments verfügbar, 2-Zimmer- und 1-Zimmer-Wohnungen! Die Resid…
$184,242
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Wohnung 2 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 6/8
Wohnung mit einem Schlafzimmer mit Meerblick zum Verkauf in Saranda.Diese 1-Zimmer-Wohnung i…
$264,585
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Wohnung 2 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 2/7
Apartament Buze Detit Ne Sarande! Apartamenti ndodhet ne nje objekt te sapo perfunduar me p…
$291,177
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Investment Realty Group
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Studio 2 zimmer in Gjashte, Albanien
Studio 2 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/7
✅ Preis: 1600 Euro/M2✅ Lage: 5th Street, Sarande✅ Gesamtfläche: 44.4m2✅ Ferienwohnung: 33.1m…
$83,706
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NEXT REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 5/8
Wohnung mit einem Schlafzimmer mit Meerblick zum Verkauf in Saranda.Diese 1-Zimmer-Wohnung i…
$241,996
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Wohnung 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 5/6
Zwei Schlafzimmer Wohnung zum VerkaufStandort:Das Apartment befindet sich in der Skenderbeu …
$237,462
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Wohnung 3 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/5
Okazion - Wohnung 2+1 in Sarande!In einem der neuesten und speziellsten Projekte in Saranda,…
$154,532
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Cuke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 4/5
Ort:Die Wohnung befindet sich in der Butrint Street, einer der beliebtesten Gegenden der Tou…
$231,333
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Wohnung 1 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 6
Modern Apartment for Sale - Excellent Investment Opportunity in Saranda A modern 48 m apart…
$120,729
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 6/8
Wohnung mit einem Schlafzimmer mit Meerblick zum Verkauf in Saranda.Diese 1-Zimmer-Wohnung i…
$161,186
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Wohnung 2 zimmer in Cuke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 4/5
Ort:Die Wohnung befindet sich in der Butrint Street, einer der beliebtesten Gegenden der Tou…
$500,373
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Wohnung in Gjashte, Albanien
Wohnung
Gjashte, Albanien
Fläche 105 m²
In einer der meistbesuchten Städte für den Sommertourismus, eine goldene Gelegenheit, in ein…
$215,638
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Wohnung 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 5/7
✅ Preis: 1600 Euro/M2✅ Lage: 5th Street, Sarande✅ Gesamtfläche: 102.7m2✅ Wohnungsfläche: 74.…
$193,617
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NEXT REAL ESTATE
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Saranda, Albanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 6/6
Eine seltene Wohnung im Obergeschoss zum Verkauf in Saranda, in der sehr günstigen Gegend vo…
$188,126
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Saranda Elite's Realty Group
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Wohnung 3 zimmer in Saranda, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 5
Geräumiges, helles 2+1 Apartment mit Meerblick steht zum Verkauf in der Stadt Saranda. Die W…
$213,448
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CACTUS | Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Ksamil, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Ksamil, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
1+1 apartment for sale in Ksamil Surface area 58.69m2 Organization: 1 living room, 1 bedroom…
$153,742
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Wohnung 3 zimmer in Cuke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 2
✅ Preis: 2850 Euro/m2 (333,592 Euro)✅ Liegeplatz: Sarande, Vlore✅ Gesamtfläche: 117.05m2Die …
$387,842
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Eigenschaftstypen in Bashkia Sarande

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