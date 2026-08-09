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Wohnimmobilien in Bashkia Vlore, Albanien

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Orikum
291
Qender Vlore
23
996 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Radhime, Albanien
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/6
Luxuriöse Wohnung zum Verkauf in Radhime, Vlora, Albanische Riviera – Anlageobjekt direkt am…
$151,162
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Albania Property Group
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/8
Zu verkaufen helle und helle Wohnung auf der ersten Linie des Resorts von Vlora in Albanien.…
$191,369
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Privatverkäufer
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Reihenhaus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
TOP TOP
Reihenhaus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 388 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zum Verkauf in Vlora, Albanische Riviera – Strandnah, Kapitalanlage. Wenn Sie nur…
$322,878
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Albania Property Group
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
TOP TOP
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/7
Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Vlora, Albanische Riviera – Hervorragende Investit…
$196,121
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Albania Property Group
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
🔑🏡 2+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF VON NÄHEREM BARRESTAURANT LUX, VLORA💶 Preis: 1.500 €/m2📐 Fläc…
$1,730
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DES Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 4/8
Vlora Marina Apartment 2+1 zum Verkauf!Eine urbane Mix-Entwicklung, in der Sie alles finden,…
$345,577
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Wohnung 2 zimmer in Radhime, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
In einer der begehrtesten Gegenden der albanischen Riviera wird dieses elegante 1+1 Apartmen…
$197,787
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Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Albania Property Group
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/8
Modernes Studio-Apartment in Lungomare Vlora, Albanien, zu verkaufen – Kapitalanlage. Erwerb…
$80,927
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Albania Property Group
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Wir bieten zum Verkauf eine 2+1 Wohnung in Lungomare, Vlore. Die Wohnung befindet sich in ei…
$201,347
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Wohnung 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Eine 3+1 Wohnung mit einer Fläche von 110m2 wird zum Verkauf angeboten und befindet sich in …
$149,572
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Wohnung 2 zimmer in Orikum, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 6
🏡 1+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF IN ORIKUM, VLORA 🌊💶 Preis: 95.000 €/Gesamt🛏️ Typologie: 1+1📐 F…
$109,657
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DES Real Estate
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Haus 3 zimmer in Panaje, Albanien
Haus 3 zimmer
Panaje, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
🏡 PRIVATE HOUSE FOR SALE IN PANAJA, VLORA.💰 PREIS: 45.000 EURO / INSGESAMT📐 Angaben zum Eige…
$51,775
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DES Real Estate
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$184,920
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International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 8/11
Zwei-Zimmer-Wohnung im historischen Zentrum von Vlora, Albanien, zu verkaufen. Die Wohnung b…
$168,591
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Albania Property Group
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/9
Albanische Immobilie zu verkaufen: 1-Zimmer-Apartment in Lungomare Vlora. Perfekt gelegen in…
$122,547
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Albania Property Group
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/8
Vlora Marina Apartment 2+1 zum Verkauf!Eine urbane Mix-Entwicklung, in der Sie alles finden,…
$385,894
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Investment Realty Group
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/10
Zwei Apartments zum Verkauf in Lungomare Vlora, Südalbanien – direkt an der Adria. Suchen Si…
$265,823
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Albania Property Group
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/5
Ein-Zimmer-Apartment in Vlora, Albanien, zu verkaufen. In perfekter Lage, in einem der begeh…
$167,584
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$249,670
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Das Gebäude befindet sich auf dem Lungomare Boulevard mit einer Gesamtfläche von 6.094.23 m2…
$325,591
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NEXT REAL ESTATE
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
🔑🏡 2+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF VON NÄHEREM BARRESTAURANT LUX, VLORA💶 Preis: 1.500 €/m2📐 Fläc…
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Wohnung 3 zimmer in Orikum, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 3
🏡 VERKAUF 2+1+2 IN ORIKUM, VLORA 🌊💶 Preis: 15.500.000 Lek / Insgesamt🛏️ Typologie: 2+1 + 2📐 …
$179,141
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DES Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 5
🚢🏡 1+1 VERKAUFENDE PORT, VLORA💶 Preis: 157.000 Euro/Gesamt📐 Fläche: 75 m2/Gross📍 Standort: F…
$183,977
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DES Real Estate
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Wohnung 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3
Diese schöne und moderne Wohnung mit neuer Einrichtung befindet sich in einem der gefragtest…
$119,512
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Lux-Albania Home
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Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$228,936
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Wohnung 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5
Die Gegend, in der sich die Wohnung befindet, ist ein gut entwickeltes Viertel mit allen not…
$99,594
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Lux-Albania Home
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
🌇🏡 STUDIO FÜR SALE ÜBER “RRUGA E ÇIPAJVE”, VLORA,💶 Preis: 62.000 € (Gesamt)📐 Fläche: 40 m2 (…
$71,877
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DES Real Estate
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Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 108 m²
Diese 2+1 Wohnung befindet sich in der Nähe der Hauptstadt Boulevard von Vlora, in einer beq…
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Wohnung in Radhime, Albanien
Wohnung
Radhime, Albanien
Fläche 88 m²
Stockwerk 4
🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN THE NEWEST COMPLEX IN RADHIMA, VLORA. 📣DES brings for sale on…
$151,449
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Eigenschaftstypen in Bashkia Vlore

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