Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Puke
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bashkia Puke, Albanien

Qerret
78
78 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/7
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$97,222
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich auf der 3. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$167,584
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$125,089
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Otium DevelopmentOtium Development
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$84,306
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/7
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$97,214
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/7
Die Studiowohnung befindet sich im 1. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "V…
$58,359
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$168,252
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/6
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$106,535
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich auf der 1. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$111,926
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$111,233
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Die "TikTalik" Residenz ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In ei…
$114,069
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/5
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "PALM PA…
$95,414
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/5
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "PALM PA…
$95,407
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/6
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$128,544
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich auf der 3. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$167,584
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/7
Die Studiowohnung befindet sich im ersten Stock eines Gebäudes, das in der "Vista Mare" Resi…
$55,288
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich auf der 1. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$102,676
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$99,235
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$99,242
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock der "Palm Paradise" Residenz, in Qerret. Es ist n…
$117,176
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/7
Die Studiowohnung befindet sich im 2. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "V…
$55,288
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$82,764
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/7
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$97,214
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/6
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$128,544
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/7
Die Studiowohnung befindet sich im 1. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "V…
$58,364
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/7
Die Studiowohnung befindet sich im 1. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "V…
$58,359
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Die "TikTalik" Residence ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In e…
$103,699
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$99,235
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich auf der 3. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$167,596
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/7
Die Studiowohnung befindet sich im ersten Stock eines Gebäudes, das in der "Vista Mare" Resi…
$55,288
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська

Eigenschaftstypen in Bashkia Puke

wohnungen in bashkia puke, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung

Immobilienangaben in Bashkia Puke, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen