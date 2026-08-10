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Wohnimmobilien in Bashkia Selenice, Albanien

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung in Shkoze, Albanien
Wohnung
Shkoze, Albanien
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/8
APARTAMENT 3+1+2 PEREST FOREEST RESIDENCE!Die 3 + 1 + 2 Typologiewohnung wird in Shkoze bei …
$228,766
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Wohnung in Shkoze, Albanien
Wohnung
Shkoze, Albanien
Fläche 54 m²
Stockwerk 5/8
Eins plus eins über.Die 1+1 Typologiewohnung wird in Shkoze bei Forest Residence verkauft,Ei…
$91,506
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Haus 3 zimmer in Kote, Albanien
Haus 3 zimmer
Kote, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
🔑🏘 VERKAUF PRIVATE HAUS + LAND IN KOTË, VLORA.💸 Preis: 65.000 Euro/Gesamt📍 Standort: Kotë, V…
$75,105
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Haus 4 zimmer in Kote, Albanien
Haus 4 zimmer
Kote, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
🔑🏡 PRIVATE HAUS + LAND FÜR SALE IN KOTË, VLORA💰 Preis: 75.000 Euro / Insgesamt📍 Standort: Ko…
$86,379
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Haus 3 zimmer in Kote, Albanien
Haus 3 zimmer
Kote, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Das Anwesen verfügt über eine Fläche von 350m2 und eine Baufläche von 94m2. Das Haus ist mit…
$76,338
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Haus 5 Schlafzimmer in Armen, Albanien
Haus 5 Schlafzimmer
Armen, Albanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
2 CARES in ARMEN, VLORA.Preis: 85.000 EuroAmen Road LageTrualli Schnittstelle: 900 m2 + 900 …
$99,206
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Haus 4 zimmer in Selenica, Albanien
Haus 4 zimmer
Selenica, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
🏡🌄 PRIVATE HAUS + LAND FÜR SALE IN SELENICË, VLORË💶 Preis: 80.000 Euro/Gesamt📍 Standort: Sel…
$93,550
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