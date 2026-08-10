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Wohnimmobilien in Tirana, Albanien

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wohnungen in tirana, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung
427
häuser
24
451 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 5/6
2+1 Wohnung zum Verkauf – Myslym Shyri 2+1 Wohnung zum Verkauf am Anfang der Myslym Shyri St…
$357,381
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Privatverkäufer
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Villa 8 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 8 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 456 m²
Etagenzahl 3
🏡 Individuelle 3-stöckige Villen mit reichlich Innenhöfen in Tirana zum Verkauf!Dieses 3-stö…
$1,04M
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 10/12
Es wird zum Verkauf angeboten eine 2 + 1 + 2 Wohnung, in der Nähe von Magnet Residency, in e…
$259,715
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 10/12
Es wird zum Verkauf an eine 1 + 1 Wohnung in der Nähe von Magnet Residency, in einer ruhigen…
$155,829
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/5
• Sie verkaufen 2 +1 Wohnungen am 21. Dezember Kreuzzug im 5. Stock eines bestehenden Objekt…
$215,637
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 8
$193,026
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Century 21 Oksford
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 13
Die Wohnung ist eine 1 + 1 Einheit in einem neu errichteten Wohngebäude im ehemaligen Shqipo…
$155,112
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 8/9
Wohnung 2 + 1 + 2 + Post Parkplatz zum Verkauf, Mara Residenz!Maras Residenz befindet sich i…
$282,518
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 10/12
Es wird zum Verkauf an eine 1 + 1 Wohnung in der Nähe von Magnet Residency, in einer ruhigen…
$150,057
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Wohnung 4 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/12
Wir bieten angemessene Einrichtungen für Büro oder Wohnsitz in Zentraltirana, in einem von a…
$543,203
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Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/5
Wir verkaufen 1 + 1 Wohnung auf Bardhok Biba Street, nach Skender May Square.Die Wohnung bef…
$249,967
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Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 5/5
In einer der begehrtesten Gegenden von Tirana wird eine 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 51 …
$143,990
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Diese neue Residenz liegt in einer der ruhigsten und gefragtesten Gegenden von Tirana und bi…
$134,882
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NEXT REAL ESTATE
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Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 5/9
The apartment is located in the ring road area above the New Maternity Hospital! It is locat…
$164,224
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 9/27
Bazaar Gate is the newest project and the ideal residence to live in! Why? … This residence …
$556,731
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 64 m²
Stockwerk 4/9
The apartment is located in the ring road area above the New Maternity Hospital! It is locat…
$157,236
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Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 5/9
The apartment is located in the area of the ring above the New Maternity! It is positioned o…
$164,224
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 21/35
Zum Verkauf steht eine 2+1 + 2 Wohnung, die sich im renommierten Komplex Hora Vertikale im 2…
$366,575
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/12
Wohnung 2+1+2 zu verkaufen in “Garden Residence Turdiu”Die Wohnung verfügt über eine Bruttof…
$164,672
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/9
Die Wohnung ist durch einen Korridor organisiert, der die Räumlichkeiten teilt, ein Wohnzimm…
$172,622
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 3/10
Die 1 + 1-Wohnung im Dispanceria-Gebiet, einer der begehrtesten Bereiche Tiranas, wird mit s…
$169,859
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 8/9
Apartment 2+1+2 at Mara Residence in Don Bosco for sale! The Mara Residence is located on I…
$285,354
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/11
2+1+2 apartment for sale at Mei's Garden Residence, Aviation Field! The apartment has a reg…
$167,602
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 6/9
Information about the Apartment: • Built in 2024 • 6th technical floor • Gross Area: 97.1m2 …
$291,177
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Wohnung in Tirana, Albanien
Wohnung
Tirana, Albanien
Etagenzahl 25
Wohn-, Service- und Hotelkomplex "Glow Tower", bestehend aus 25 Etagen über und 6 Untergeschossen
Preis auf Anfrage
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Lux-Albania Home
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Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1
In einer der beliebtesten und begehrtesten Gegenden von Tirana, in Komuna e Parisit, wird ei…
$283,670
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 5/10
ASL 2 – Umgebung von ProfarmaOrientation Ost-WestFläche: 98 m2Mit BesitzzertifikatNatürliche…
$235,772
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Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 5/9
Apartamenti ndodhet ne zonen e unazes mbi Maternitetin e Ri! Pozicionohet ne katin e 5 dhe k…
$161,894
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Investment Realty Group
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 4/10
Die Wohnung wird von einem Korridor organisiert, der die Zimmer teilt, ein Wohnzimmer mit ei…
$373,237
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Villa 10 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 10 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 491 m²
Etagenzahl 3
VILLA FOR SALE IN TIRANA NEAR THE LAKE.   Villa for sale in the "Komuna e Parisit" are…
Preis auf Anfrage
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