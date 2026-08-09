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Wohnimmobilien in Qender Vlore, Albanien

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wohnungen in qender vlore, albanien langfristig mieten - langzeitvermietung
6
häuser
17
23 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
TOP TOP
Reihenhaus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 388 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zum Verkauf in Vlora, Albanische Riviera – Strandnah, Kapitalanlage. Wenn Sie nur…
$322,878
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Haus 3 zimmer in Panaje, Albanien
Haus 3 zimmer
Panaje, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
🏡 PRIVATE HOUSE FOR SALE IN PANAJA, VLORA.💰 PREIS: 45.000 EURO / INSGESAMT📐 Angaben zum Eige…
$51,775
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Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Albania Property Group
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Kanine, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
✅ Preis: 200.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Oberfläche: 149m2Die Residenz "Panoram…
$232,702
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Wohnung 2 zimmer in Kanine, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/5
Apartment mit Meerblick und Pool in Kanina Vlora, Albanische Riviera, zu verkaufen. Nutzen S…
$275,213
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Haus 4 zimmer in Sherishte, Albanien
Haus 4 zimmer
Sherishte, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Haus mit 2 Etagen und privatem Garten in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Sind Sie des hektisc…
$294,825
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Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
✅ Preis: 180.000 Euro✅ Lage: Hinter dem Schloss Kanine, Vlore✅ Baufläche: 210m2✅ Grundstücks…
$211,398
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Haus in Panaje, Albanien
Haus
Panaje, Albanien
Fläche 90 m²
🏡 PRIVATE HOUSE FOR SALE IN PANAJA, VLORA.💰 PREIS: 40.000 EURO / INSGESAMT📐 Angaben zum Eige…
$45,669
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Wohnung 2 zimmer in Kanine, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 3/5
Apartment mit Meerblick in Kanina, Vlora, Albanien zu verkaufen. – Brandneue Residenz mit Sw…
$294,127
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Haus 3 zimmer in Babice e Madhe, Albanien
Haus 3 zimmer
Babice e Madhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
🏞🏡 1-STORY PRIVATE HAUS FÜR VERKAUF – BABICË E MADHE, KODËR, VLORA💰 PREIS: 95.000 EURO (TOTA…
$110,342
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Haus in Babice e Madhe, Albanien
Haus
Babice e Madhe, Albanien
Fläche 60 m²
Ein privates Dorfhaus zum Verkauf nur 7 km von Vlorë, umgeben von Grün, frische Luft und fri…
$128,647
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Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
$325,211
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International real estate agency Habita
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 80 m²
Privathaus mit Grundstück zum Verkauf in der Nähe Krankenhaus in Vlora, in der Nähe der Haup…
$55,432
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Haus 1 zimmer in Babice e Madhe, Albanien
Haus 1 zimmer
Babice e Madhe, Albanien
Zimmer 1
Fläche 298 m²
Etagenzahl 2
🏡 2-STOREY HOUSE FOR SALE IN BABICA E MADHE, VLORA.💶 PREIS: 110.000 EURO 💶📐 EIGENSCHAFTSDATE…
$125,821
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Haus in Kanine, Albanien
Haus
Kanine, Albanien
Fläche 66 m²
✅ Preis: 160.000 Euro✅ Standort: Kanine, Vlore✅ Gebäudefläche: 66m2✅ Grundstücksfläche: 300m…
$228,297
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 49 m²
🆕🏘 ZU VERKAUFEN PRIVATE HAUS + LAND IN OLD BEACH, VLORA💸 PREIS: 108.000 EURO / GESAMT📍 Lage:…
$124,957
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DES Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Kanine, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/5
Apartment mit Meerblick in Kanina, Vlora, Albanien zu verkaufen. Genießen Sie die Schönheit …
$239,282
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Wohnung 3 zimmer in Kanine, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 8
✅ Preis: 335.500 Euro (verhandelbar)✅ Lage: Oberhalb von Moncheri, Lungomare, Vlore✅ Fläche:…
$390,357
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Studio 2 zimmer in Kanine, Albanien
Studio 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
✅ Preis: 2000 Euro/m2 - 126.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Gesamtfläche: 63m2Die R…
$146,602
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Haus 6 zimmer in Babice e Vogel, Albanien
Haus 6 zimmer
Babice e Vogel, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
- RlVACY 2 THREE WHALE IN BABICA, ALIKOK, VLORA.Preis: insgesamt 180.000 (nicht verhandelbar…
$211,201
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DES Real Estate
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Haus 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Haus 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zwei private Häuser zum Verkauf in Vlora, Albanische Riviera – in der Nähe des Adriastrandes…
$412,493
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Haus 3 zimmer in Kanine, Albanien
Haus 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
🔑🏘 VERKAUF PRIVATE HAUS + LAND IN DER KANINË, VLORA.💸 Preis: 165.000 Euro/Gesamt📍 Standort: …
$187,587
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Haus 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
🔑🏘 VERKAUF PRIVATE HAUS + LAND IN DER KANINË, VLORA.💰 Preis: 195.000 Euro /Gesamt📍 Lage: Kan…
$221,693
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Immobilienangaben in Qender Vlore, Albanien

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