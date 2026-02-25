Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Qerret, Albanien

wohnungen
147
häuser
43
226 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 13
Rezidenca Tiktaalik – Premium Seaside Wohnprojekt, Qerret, DurrësBaubeginn: September 2025Ab…
$87,682
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$95,431
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 4/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$95,431
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Otium DevelopmentOtium Development
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$87,478
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 3
Standort: Golem, Kavaje✅ Preis: 81.600 Euro✅ Gesamtfläche: 68m2✅ Boden: +3Im Herzen eines de…
$96,110
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung 3 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 3
✅ Preis: 1400 Euro/m2 - 123,564 Euro✅ Standort: Golem, Durres✅ Gesamtfläche: 88.26m2✅ Boden …
$145,536
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
Wohnung zum Verkauf in der Hera by Epidam Komplex, ein modernes Wohnprojekt im Küstengebiet …
$106,103
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 3
Standort: Golem, Kavaje✅ Preis: 87.600 Euro✅ Gesamtfläche: 73m2✅ Boden: +3Im Herzen eines de…
$103,177
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Standort: Golem, Kavaje✅ Preis: 84,360 Euro✅ Gesamtfläche: 70.3m2✅ Boden: +3Im Herzen eines …
$99,361
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Studio 2 zimmer in Golem, Albanien
Studio 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3
Standort: Golem, Kavaje✅ Preis: 62,520 Euro✅ Gesamtfläche: 52.1m2✅ Boden: +3Im Herzen eines …
$73,637
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Studio 2 zimmer in Golem, Albanien
Studio 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3
Standort: Golem, Kavaje✅ Preis: 44,640 Euro✅ Gesamtfläche: 37.2m2✅ Boden: +3Im Herzen eines …
$52,578
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung 3 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
Eine 2+1 Wohnung im Viertel Qerret steht zum Verkauf. Es befindet sich im Erdgeschoss und ve…
$153,257
Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 2
Der Komplex, in dem sich die Wohnung befindet, liegt nur 100 m vom Meer entfernt. Der Komple…
$424,367
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Golem, Albanien
Wohnung
Golem, Albanien
Rezidenca Tiktaalik – Neues Wohnprojekt am Meer, Qerret, Durrës Baubeginn: September 2025…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 13
Ferienwohnung 1+1 — Layout A-007 (Tiktaalik Residence)Wohnungsfläche insgesamt (Sip. ndërtim…
$118,844
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Doppelhaus 1 zimmer in Golem, Albanien
Doppelhaus 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$86,253
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/4
Adria Residence befindet sich dort, wo Eleganz und Komfort sich schneiden. Das Hotel liegt 2…
$133,840
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 4
Zum Verkauf, Wohnung 1+1+ Balkon, Qerret, Kavajë.Informationen Ã1⁄4ber die Wohnung:• Nettofl…
$196,380
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 11/13
Ferienwohnung 2+1 — Layout A-1103 (Tiktaalik Residence)Wohnungsfläche insgesamt (Sip. ndërti…
$255,242
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 12/13
Ferienwohnung 1+1 — Layout A-1207 (Tiktaalik Residence)Gesamtfläche der Wohnung (Sip. ndërti…
$102,797
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 13
Studio Apartment — Layout A-005 (Tiktaalik Residence)Gesamte Wohnungsfläche (Sip. ndërtimi):…
$86,877
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung
Bashkia Puke, Albanien
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/5
Das Studio-Apartment befindet sich auf der 2. Wohnfläche eines neuen Gebäudes mit Aufzug (no…
$84,250
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 11/13
Ferienwohnung 1+1 — Layout A-1108 (Tiktaalik Residence)Wohnungsfläche insgesamt (Sip. ndërti…
$104,464
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 9/13
Ferienwohnung 1+1 — Layout A-907 (Tiktaalik Residence)Physikalische Fläche (Sip. fizike): 58…
$121,410
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 3/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$87,478
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 8/13
Ferienwohnung 1+1 — Layout A-814 (Tiktaalik Residence)Physikalische Fläche (Sip. fizike): 68…
$122,355
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 13
Wohnung 1+1 — Layout A-010 (Tiktaalik Residence)Wohnungsfläche insgesamt (Sip. ndërtimi): 77…
$132,301
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 9/13
Ferienwohnung 2+1 — Layout A-913 (Tiktaalik Residence)Gesamtfläche (Sip. ndërtimi): 106,8 m2…
$186,839
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
