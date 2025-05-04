Договор на оказание риелторских услуг — это важный документ, который необходим для четкого определения объема и порядка предоставляемых услуг, а также для закрепления порядка оплаты.

В договоре указываются обе стороны: заказчик (клиент) и исполнитель (риелтор или агентство). Каждая сторона должна быть представлена с указанием ФИО, адреса и контактной информации, если это физическое лицо, или реквизитов компании, если это агентство​. Надежно составленный договор защищает стороны от недопониманий и правовых споров.

Права и обязанности сторон

Обязанности риелтора: риелтор обязуется предоставлять достоверную информацию о недвижимости и своевременно организовывать просмотры и вести переговоры. Он также самостоятельно проводит анализ документов на предмет правовых рисков для клиента и оказывает консультационные услуги по вопросам действий с недвижимостью.​

Обязанности заказчика: клиент обязуется предоставить всю необходимую информацию для поиска недвижимости и своевременно оплатить риелторские услуги. А заключая эксклюзивный договор, заказчик обязуется не сотрудничать с другими агентствами​.

Если риелтор не выполняет услуги надлежащим образом, клиент может требовать частичный или полный возврат средств. Нарушения со стороны клиента обязывают заказчика выплатить компенсацию за расторжение договора​.

Срок действия договора может быть различным, в зависимости от его цели. Обычно договор действует до завершения сделки или выполнения всех обязательств. Также могут оговариваться условия продления или досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон​.