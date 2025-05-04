Как составить договор с риелтором
Договор на оказание риелторских услуг — это важный документ, который необходим для четкого определения объема и порядка предоставляемых услуг, а также для закрепления порядка оплаты.
В договоре указываются обе стороны: заказчик (клиент) и исполнитель (риелтор или агентство). Каждая сторона должна быть представлена с указанием ФИО, адреса и контактной информации, если это физическое лицо, или реквизитов компании, если это агентство. Надежно составленный договор защищает стороны от недопониманий и правовых споров.
Права и обязанности сторон
Обязанности риелтора: риелтор обязуется предоставлять достоверную информацию о недвижимости и своевременно организовывать просмотры и вести переговоры. Он также самостоятельно проводит анализ документов на предмет правовых рисков для клиента и оказывает консультационные услуги по вопросам действий с недвижимостью.
Обязанности заказчика: клиент обязуется предоставить всю необходимую информацию для поиска недвижимости и своевременно оплатить риелторские услуги. А заключая эксклюзивный договор, заказчик обязуется не сотрудничать с другими агентствами.
Если риелтор не выполняет услуги надлежащим образом, клиент может требовать частичный или полный возврат средств. Нарушения со стороны клиента обязывают заказчика выплатить компенсацию за расторжение договора.
Срок действия договора может быть различным, в зависимости от его цели. Обычно договор действует до завершения сделки или выполнения всех обязательств. Также могут оговариваться условия продления или досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон.