Жилой комплекс — это крупное объединение жилых зданий, расположенных на единой территории и объединенных общей инфраструктурой и планировкой. Как правило, такие комплексы включают многоквартирные дома, различные объекты для отдыха и досуга, зоны благоустройства и инфраструктуру, делающую комплекс самодостаточным. Жилой комплекс спроектирован таким образом, чтобы обеспечить жителям комфортное и безопасное проживание на протяжении всего года с учетом их потребностей в бытовых и социальных услугах.

Основными характеристиками жилого комплекса являются закрытая или частично закрытая территория, безопасность, зоны общего пользования (например, парки, детские и спортивные площадки) и наличие управляющей компании, которая занимается обслуживанием всей территории​.

Типы жилых комплексов:

Микрорайоны и кварталы. Это обширные жилые комплексы, часто включающие несколько кварталов с многоэтажными домами, торговыми точками, школами, детскими садами и спортивными объектами.

Это обширные жилые комплексы, часто включающие несколько кварталов с многоэтажными домами, торговыми точками, школами, детскими садами и спортивными объектами. Комплексы с огороженной территорией. Этот тип жилых комплексов ориентирован на повышенную безопасность и приватность. Они обычно имеют ограждения и систему контроля доступа на территорию, включая охрану и видеонаблюдение.

Этот тип жилых комплексов ориентирован на повышенную безопасность и приватность. Они обычно имеют ограждения и систему контроля доступа на территорию, включая охрану и видеонаблюдение. Комплексы премиум-класса. Включают дополнительные удобства и инфраструктуру, такие как фитнес-центры, бассейны, рестораны и парки. Они ориентированы на жильцов, которые хотят комфорта высокого уровня и готовы за это платить.

Преимущества и недостатки жилых комплексов: