Гостинка (квартира гостиничного типа, КГТ) — это тип малогабаритной квартиры, который возник в СССР в качестве бюджетного решения для жилья рабочих и студентов. Первоначально такие квартиры строились рядом с заводами, и их главная цель заключалась в обеспечении минимально необходимым жильем людей, которые в этом нуждались​. Сейчас гостинки остаются востребованными из-за более низкой стоимости на рынке.

Основной характеристикой гостинок являются ее скромные габариты — всего от 12 до 20 кв. м. В таких квартирах нет изолированных помещений: спальня, гостиная и иногда даже кухонная зона размещаются в одном пространстве​. Чаще всего в гостинках совмещенный санузел, однако встречаются варианты с общим санитарным узлом для нескольких квартир. Также в них отсутствуют балконы, кондиционеры и другие дополнительные удобства.

Различие между гостинкой и другими типами жилья:

Гостинка vs. малосемейка. Гостинку часто путают с малосемейкой, однако последние, как правило, больше по площади (до 30 кв. м), и в них зачастую есть отдельная кухня. Такое жилье часто использовалось как временное для семей, ожидающих очереди на полноценную квартиру.

Гостинку часто путают с малосемейкой, однако последние, как правило, больше по площади (до 30 кв. м), и в них зачастую есть отдельная кухня. Такое жилье часто использовалось как временное для семей, ожидающих очереди на полноценную квартиру. Гостинка vs. студия. Студии, популярные в наши дни, также представляют собой квартиры открытой планировки, но они существенно больше по площади — от 30 до 40 кв. м. Студии, в отличие от гостинок, проектируются как более комфортные и современные варианты жилья для молодых людей или небольших семей​.

Преимущества:

Низкая стоимость. Гостинки являются одним из самых доступных вариантов жилья ввиду своих скромных габаритов​.

Гостинки являются одним из самых доступных вариантов жилья ввиду своих скромных габаритов​. Экономия на коммунальных услугах. Коммунальные услуги для гостинки ниже, чем для полноценной квартиры.

Недостатки:

Ограниченное пространство. Ограниченная площадь гостинки малопригодна для проживания семей.

Ограниченная площадь гостинки малопригодна для проживания семей. Отсутствие личного пространства. По сути гостинка — это одна комната, в которой уединиться практически негде​.

По сути гостинка — это одна комната, в которой уединиться практически негде​. Ограниченные возможности для хранения. Даже учитывая наличие шкафов, достаточно трудно найти место для хранения крупногабаритных вещей вроде велосипеда или детской коляски.

Многие старые гостинки получили вторую жизнь благодаря современным дизайнерским решениям. Например, использование многофункциональной мебели (раскладные диваны, встроенные шкафы) позволяет эффективно использовать ограниченное пространство​, и даже небольшая перепланировка может существенно повысить комфорт проживания. Лучше всего такое жилье подходит для временного проживания студентов, а также для молодых специалистов, которые только начинают карьеру и не могут позволить себе более дорогие варианты.