Кто такой риелтор

Риэлтор — это специалист, специализирующийся на сделках аренды, покупки или продажи всех видов жилой и коммерческой недвижимости . Работников этого профиля также нередко называют маклерами, брокерами и агентами/консультантами/менеджерами по сделкам с недвижимостью.

Кто имеет право работать риэлтором?

В большинстве государств оказывать посреднические услуги в области сделок с недвижимостью может только человек, имеющий в наличии сертификат, официально разрешающий заниматься риэлторской деятельностью. Такими же полномочиями обладают юридические лица (маклерская компания, агентство недвижимости ), предварительно оформившие свидетельство на занятие риэлторской деятельностью.

Для получения сертификата гражданам необходимо предъявить диплом гособразца по профессии юриста или экономиста или успешно справиться с отборочным экзаменом. Тем не менее, специфика законодательства ряда государств, устанавливающая правила для сделок с недвижимостью, устроена таким образом, что позволяет предоставлять риэлторские услуги людям без специального образования. В таких странах стать риэлтором могут даже люди с наличием судимостей.

Чем занимается специалист?

Перед закрытием сделки риэлтор выполняет большой комплекс работ: дает консультации клиентам, подбирает для них подходящие объекты, назначает время показа, проводит презентацию недвижимости, помогает проверить и оформить необходимые документы. Чтобы успешно предоставлять услуги, специалист должен иметь хорошие познания в маркетинге, понимать особенности ипотечного кредитования и оценки объектов, быть подкованным не только в жилищном, но также в земельном и семейном кодексах.

В целом в обязанность риэлтора входят следующие услуги:

получение, сбор и распространение данных об объекте;

взаимодействие с юристом или нотариусом в ходе заключения сделки;

предоставление консультаций клиентам по всем вопросам, касающимся недвижимости;

проверка законности документов;

подбор подходящих для заказчика объектов;

содействие в переговорах по сделкам с недвижимостью.

По долгу службы риэлторы много общаются не только с клиентами и нотариусами, но также с девелоперами, сотрудниками банков и госслужащими. Для успешного взаимодействия на всех уровнях специалистам важно уметь слушать, доходчиво и убедительно объяснять свою позицию, быть продавцом и психологом в одном лице.