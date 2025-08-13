Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici.
Riječ je o impresivnom visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7.
The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza lifta, protivpožarni sistem, pristup sistemu kontrole, bezbjednosti, nadzora i upravljanja, a tu je i centralna klimatizacija.
Prizemlje Capital Plaze uključuje i pješačku zonu okruženu širokim spektrom modnih prodavnica, prodavnica kućnih dekora, restorana, banke i mnogih drugih specijalizovanih i uslužnih radnji.
Ovaj poslovni prostor je potpuno opremljen i ima konferencijsku salu, otvoreni prostor za zaposlene, recepciju i kancelariju izvršnog direktora, kuhinju, arhivu, kao i 3 kancelarije za srednje upravljanje.
Posjeduje i jedno garažno mjesto na nivou -3.
Местонахождение на карте
Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно