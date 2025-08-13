  1. Realting.com
  Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Майами, США
от
$18
;
3
ID: 28777
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

U novom stambeno poslovnom objektu Ventura Park na Starom Aerodromu, izdaju se dva poslovna prostora u sivoj fazi. Površine ovih poslovnih prostora su 41.49 m2 i 27.65 m2. Prostori imaju sprovedenu ventilaciju do krova objekta pa se mogu opremiti i kao objekat brze hrane ili slično. Takođe pogodni su i za apoteku, obzirom na neposrednu blizinu Doma zdravlja, ali i druge djelatnosti. Postoji mogućnost zakupa pojedinačnog prostora, ali i zajedno (kao jedan poslovni prostor).

Местонахождение на карте

Майами, США
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$18
