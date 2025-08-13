  1. Realting.com
  4. Жилой квартал One bedroom apartment with the garage, City kvart

Жилой квартал One bedroom apartment with the garage, City kvart

Майами, США
от
$166,653
ID: 28676
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

On the seventh floor of the building, a fully furnished apartment of 43m2 is for sale. Oriented south-east, the apartment includes a garage space as part of the price.

Местонахождение на карте

Майами, США
