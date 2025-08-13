  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva

Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva

Майами, США
от
$404,896
;
9
Оставить заявку
ID: 28647
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in front of the building.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$2,113
Жилой квартал Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Майами, США
от
$2,699
Жилой квартал Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Майами, США
от
$998
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Майами, США
от
$129,097
Жилой квартал
Майами, США
от
$7,042
Вы просматриваете
Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Майами, США
от
$404,896
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Показать все Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Майами, США
от
$322,743
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Momišićima.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, a kupatilo posjeduje podno grijanje.…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Майами, США
от
$586,806
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации