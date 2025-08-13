  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom

Жилой квартал Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom

Майами, США
от
$82,153
;
3
Оставить заявку
ID: 28825
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se manji jednosoban stan od 35m2 u Venturi Park-u. Stan je istočno orjentisan i odlično struktuiran. Plaćanje: avansno Rok završetka: oktobar 2024 godine.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Майами, США
от
$763
Жилой квартал One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Майами, США
от
$2,582
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$528
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$763
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Майами, США
от
$126,750
