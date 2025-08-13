  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Майами, США
от
$939
;
7
Оставить заявку
ID: 28594
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 53m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mjesecne kirije.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал
Майами, США
от
$7,042
Жилой квартал Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$2,113
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$704
Жилой квартал One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Майами, США
от
$2,582
Жилой квартал One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Майами, США
от
$645
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Майами, США
от
$939
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Показать все Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Майами, США
от
$1,408
For rent: Luxuriously furnished two-bedroom apartment, 78m², on the first floor of a residential building, in Momici. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet, and two terraces. It has a multi-split system. It is located in a newly built …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Показать все Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Жилой квартал Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Майами, США
от
$404,896
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in fr…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Майами, США
от
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации