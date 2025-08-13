  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Майами, США
$822
ID: 28533
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Izdaje se nenamjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih i najtraženijih lokacija u Podgorici, idealan za stanovanje, kao i za poslovne aktivnosti. Stan je savršeno pogodan za kancelarije, advokatske kancelarije, notare, izvršitelje i druge poslovne namene. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Майами, США
