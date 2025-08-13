Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street

  1. Realting.com
Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street

Майами, США
$166,653
ID: 28651
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    США
  Область / штат
    Флорида
  Район
    Майами-Дейд
  Город
    Майами

О комплексе

An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good quality. The apartment has an excellent structure - hallway, living room, kitchen with dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace. It also has a parking space in the parking lot, which is closed by an automatic gate. The orientation of the apartment is southeast

Местонахождение на карте

Майами, США
