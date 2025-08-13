  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Майами, США
от
$146,701
;
8
ID: 28537
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, na petom (od sest) spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Orijentisan je juzno. Opremljen je potpuno novim namjestajem. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Budva
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Задайте все интересующие вопросы
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Furnished apartment for sale in Momišići. The apartment has 125 m2, it is designed as a duplex and is sold furnished. It is located on the 4th floor of a building with an elevator and whose entrance is regularly maintained. The apartment is oriented to the east, it is bright and spacious
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 44m2, na drugom spratu stambene zgrade, u ulici 4. Jula, u Podgorici.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se r…
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации