  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Майами, США
от
$1,115
;
6
Оставить заявку
ID: 28584
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 57m2, na trecem spratu prestizne zgrade Linea. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je opremljen unikatanim namještajem visokog sjaja, koji pruža moderan i elegantan ambijent. Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a u cijenu je ukljuceno i jedno parking mjesto u garazi. Stan nije pet friendly! Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$164,306
Жилой квартал Residential building with three apartments, Gorica C
Майами, США
от
$2,934
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Майами, США
от
$587
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$411
Жилой квартал Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Майами, США
от
$2,582
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Майами, США
от
$1,115
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$411
Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicno…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Майами, США
от
$154,917
Prodaje se namješten trosoban stan sa malom galerijom na četvrtom katu zgrade (bez lifta). Stan ima veliku terasu sa otvorenim pogledom i dvoetažne je strukture. Ima odvojenu kuhinju, veliki dnevni boravak i jedno kupatilo. Ispred zgrade postoji nekoliko parkirnih mjesta.
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Показать все Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Майами, США
от
$129,097
Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации