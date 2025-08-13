  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica

Майами, США
от
$1,056
;
4
Оставить заявку
ID: 28549
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se poslovni prostor, povrsine 90m2, u naselju Masline. Struktura: open space prostorija i dva toaleta. Prostor se nalazi u blizini hotela Keto. Posjeduje video nadzor, dva klima uredjaja, ozvucenje kao i 4 privatna parking mjesta. Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Майами, США
от
$822
Коммерция Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Майами, США
от
$19
Коммерция Poslovni prostor, 40m2
Майами, США
от
$704
Коммерция Commercial space of 120m2, Preko Morače
Майами, США
от
$939
Коммерция Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Майами, США
от
$12
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Майами, США
от
$1,056
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Показать все Коммерция Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Коммерция Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Майами, США
от
$352,083
Poslovni prostor od 102 m² nudi idealno okruženje za razne djelatnosti Istaknute nekretnine: Lokacija: Stari grad, Njegoševa ulica Veličina: 102 m² Pristup: Dva odvojena ulaza za dodatnu pogodnost Karakteristike i pogodnosti:   Toaleti: Opremljen sa dva toaleta Izgled: Fleksibilan ra…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Показать все Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Майами, США
от
$2,817
The office space is divided into two floors: basement 160 m2; ground floor 134 m2. It consists of 5 offices, 2 toilets, 2 meeting rooms, 1 pantry, 1 tea kitchen, 1 archive. The space is well designed, in a great location and soon ready to move in
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Показать все Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Майами, США
от
$1,760
Office space of 180m2 for rent, behind Big Fashion. It consists of two levels, a large terrace on the ground floor of 70m2 and another additional one on the first floor with a view of Morača, kitchen, two wet rooms. The space is great for office business or other purposes due to its excelle…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации