Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica

Izdaje se poslovni prostor, povrsine 90m2, u naselju Masline.
Struktura: open space prostorija i dva toaleta.
Prostor se nalazi u blizini hotela Keto.
Posjeduje video nadzor, dva klima uredjaja, ozvucenje kao i 4 privatna parking mjesta.
Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!
