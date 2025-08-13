Коттедж Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se porodična kuća površine 220m², pažljivo uređena i dekorisana u rustičnom stilu, koja odiše toplinom i šarmom. Enterijer je osmišljen tako da spaja komfor i eleganciju – veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, tri prostrane spavaće sobe, moderno kupatilo, dodatna prostorija i dvije odvojene ostave obezbjeđuju savršen raspored i funkcionalnost.
✨ Svaki detalj enterijera pažljivo je biran kako bi se postigla udobnost i prijatan ambijent, dok rustični elementi daju posebnu toplinu i osjećaj doma.
🌳 Eksterijer upotpunjuje kultivisano dvorište, uređeno s puno pažnje, koje pruža mir i prostor za uživanje na otvorenom – idealno za porodična druženja, djecu i trenutke opuštanja.
📍 Lokacija je mirna, a u neposrednoj blizini se nalaze škola, vrtić i dom zdravlja, što čini ovu kuću savršenim izborom za porodični život.
