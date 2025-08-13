Коттедж Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije.
Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dvije spavaće sobe.
Kuća je u cjelosti renovirana i odlično održavana. Predstavlja odličnu priliku za investiciju i izdavanaje u toku sezone.
Zahtjev za legalizaciju je uredno predat.
