  Коттедж Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Коттедж Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

от
$184,257
4
ID: 28795
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    США
  Область / штат
    Флорида
  Район
    Майами-Дейд
  Город
    Майами

О комплексе

Porodična  se nalazi 7 km od centra Podgorice, put Spuza. Plac je 954m², kuca je 260m². Prizemlje ima centralno grijanje na cvrsta goriva. Na prizemlju se nalazi dnevna soba, trpezarija, kuhinja, 3 spavace sobe, hodnik i ostava. Gornji sprat nije pregradjivan, postoji manje kupatilo. Na placu postoji nezavrsen pomocni objekat 25m². Sa placa moze da se izadje na rijeku Zetu.    

Местонахождение на карте

