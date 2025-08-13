Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku.
Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza.
Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostora prema sopstvenom ukusu. Idealno za one koji zele da kreiraju svoj dom prema vlastitim zeljama i potrebama.
Kuca je zidana, sa izvrsnom izolacijom, vrhunskom njemackom bravarijom i aluminijumskim roletnama.
Centar Zabljaka udaljen je 3km, dok je skijaliste Savin kuk na 1.5km.
Moguca je kompezacija za stan ili poslovni prostor u Podgorici.
Местонахождение на карте
Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно