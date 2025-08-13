  1. Realting.com
  Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

ID: 28543
Дата обновления: 01.10.2025

  Страна
    США
  Область / штат
    Флорида
  Район
    Майами-Дейд
  Город
    Майами

О комплексе

Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostora prema sopstvenom ukusu. Idealno za one koji zele da kreiraju svoj dom prema vlastitim zeljama i potrebama. Kuca je zidana, sa izvrsnom izolacijom, vrhunskom njemackom bravarijom i aluminijumskim roletnama. Centar Zabljaka udaljen je 3km, dok je skijaliste Savin kuk na 1.5km. Moguca je kompezacija za stan ili poslovni prostor u Podgorici.

