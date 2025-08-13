Коттедж Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Na odlicnoj lokaciji u Tolosima, izdajemo lijepo opremljenu kuću površine 330m², koja se nalazi na kultivisanom placu od 1000m². Idealna je za sve koji žele udoban i miran život, uz blizinu svih potrebnih sadržaja. Karakteristike nekretnine: Površina kuće: 330m² Površina placa: 1000m² Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, 4 spavaće sobe, prostrano kupatilo i 2 toaleta. Terase: 3 terase sa prelijepim pogledom. Dodatni prostori: 2 garaze, podrum. Letnjikovac: Površina 45m², savršen za opuštanje i druženja. Kapija: Daljinsko otvaranje za lakši pristup. Ostale karakteristike: Sistem za navodnjavanje, uredno održavan plac. Kuća je idealna za porodice ili ljude koji žele uživati u mirnom okruženju, sa svim pogodnostima modernog života. Prostrano dvorište, odlična lokacija i kvalitetna izgradnja čine ovu nekretninu savršenim izborom za vaš novi dom. Izdaje se na duzi vremenski period (minimum dvije godine), uz obavezan depozit u visini kirije!