Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Prodaje se luksuzna kuća, u zatvorenom naselju sa pogledom na more u Zelenom pojasu, u Baru.
* Površina zemljišta: 300m2
* Površina kuće: 150m2
* 3 spavaće sobe
* 2 kupatila
* 2 svlačionice
* Bazen
* Grijani podovi u svim prostorijama sa individualnim upravljačkim modulima.
* Inverter klima uređaji u svakoj prostoriji.
* Mermerno stepenište.
* Visokokvalitetni namještaj.
Kuća sa panoramskim pogledom na more okružena je borovom šumom, pružajući osamljenu atmosferu i svjež zrak.
Местонахождение на карте
Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно