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Пентхаусы возле озера в ОАЭ

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Дубай
54
Абу-Даби
22
Абу-Даби
23
Рас-эль-Хайма
12
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1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

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