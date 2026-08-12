Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в ОАЭ

;
Дубай
54
Абу-Даби
22
Абу-Даби
23
Рас-эль-Хайма
12
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Количество этажей 1
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$5,99 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 813 м²
Количество этажей 1
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который впечатляет св…
$700,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 464 м²
НЕБЕСНАЯ ВИЛЛА SIX SENSES НА БЕРЕГУ ЛАГУНЫ ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уник…
$7,35 млн
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
4-СПАЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПЕНТХАУС SIX SENSES НА БЕРЕГУ МОРЯ Six Senses The Palm — это уника…
$12,39 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$4,36 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 486 м²
БЕРЕГОВАЯ ВИЛЛА SIX SENSES ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уникальный архитекту…
$21,75 млн
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 176 м²
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$2,56 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 617 м²
Количество этажей 1
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который впечатляет св…
$500,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти