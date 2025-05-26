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Пентхаусы с террасой в ОАЭ

Дубай
23
Абу-Даби
16
Абу-Даби
16
Business Bay
6
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12 объектов найдено
Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 268 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция Raffles penthouses с полем для мини-гольфа и пляжным клубом, Palm J…
$40,78 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/11
Эти современные апартаменты расположены в престижном районе Аль-Раха-Бич и идеально сочетают…
$739,993
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 12/12
Этот новый жилой проект, расположенный в самом центре острова Яс, идеально сочетает в себе э…
$850,821
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 332 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция One Crescent Palm с круглосуточной охраной, пляжем и спа-центром, Palm Ju…
$6,62 млн
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ Предлаг…
$13,87 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Пентхаус 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/23
Остров Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме — это перспективный курортный район, известный своим роск…
$959,464
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 4/4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями и видом на Burj Khalifa!   Проект THE 100 Локации:…
$3,20 млн
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 844 м²
Количество этажей 27
Новая элитная резиденция Bvlgary Lighthouse Residences с бассейном и яхт-клубом, Jumeirah Ba…
$37,13 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 1/21
Эти стильные апартаменты расположены в благоустроенном районе Яс-Айленда, где современная ар…
$1,30 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 52
Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай,…
$1,36 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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